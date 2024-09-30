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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor

        İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi. Çok sayıda askeri aracın yola çıktığı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtığı ifade edilirken Lübnan sınırındaki bazı Hizbullah hedeflerinin vurulduğu belirtilirken İsrail medyasında ise operasyona dair bir haber olmaması dikkat çekti. Öte yandan İsrail Ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyöler için tahliye uyarısı yaptı: Hizbullah hedefleri vurulacak, orayı terk edin...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:13
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        Lübnan sınırında hareketlilik
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        AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

        Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

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        İSRAİL MEDYASINDA YER ALMADI

        İsrail medyasında ise operasyona dair bir haber olmaması dikkat çekti...

        İSRAİL ORDUSU'NDAN TAHLİYE UYARISI: ORAYI TERK EDİN

        İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyöler için tahliye uyarısı yaptı: Hizbullah hedefleri vurulacak, orayı terk edin...

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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