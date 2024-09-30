Son dakika haberi İsrail askeri Lübnan'a ilerliyor İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi. Çok sayıda askeri aracın yola çıktığı, tank ve topçu birliklerinin de eş zamanlı olarak ateş açtığı ifade edilirken Lübnan sınırındaki bazı Hizbullah hedeflerinin vurulduğu belirtilirken İsrail medyasında ise operasyona dair bir haber olmaması dikkat çekti. Öte yandan İsrail Ordusu, Beyrut'un güneyindeki banliyöler için tahliye uyarısı yaptı: Hizbullah hedefleri vurulacak, orayı terk edin...

Anadolu Ajansı Giriş: 30.09.2024 - 22:22 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:13 facebook

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