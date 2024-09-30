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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı

        İsrail'in, Lübnan'da "sınırlı kara operasyonu" düzenleyeceği iddia ediliyor. Bu operasyonun yapılmaması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Şimdi hemen ateşkes olmalı" dedi. ABD'li bir yetkiliyse operasyonun yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 19:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:06
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        İsrail'e Lübnan çağrısı
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı." dedi.

        ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene Kasırgası ile ilgili düzenlediği basın toplantısının bitiminde Lübnan'daki son duruma ilişkin soruyu yanıtladı.

        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı iması
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı iması

        Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonu" ile ilgili durumun farkında ve İsrail'in planından tatminkar olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Biden, "Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum. Şimdi hemen ateşkes olmalı." değerlendirmesini yaptı.

        ABD'Lİ YETKİLİ: OPERASYON YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞEBİLİR

        Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Reuters haber ajansına İsrail’in Lübnan'a düzenleyeceği iddia edilen “sınırlı kara operasyonu”yla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin gözlemlerine göre İsrail birliklerinin konumunun, operasyonun yakın zamanda gerçekleşebileceğine işaret ettiği öne sürüldü

        SALDIRILARDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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