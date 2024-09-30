ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene Kasırgası ile ilgili düzenlediği basın toplantısının bitiminde Lübnan'daki son duruma ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonu" ile ilgili durumun farkında ve İsrail'in planından tatminkar olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Biden, "Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum. Şimdi hemen ateşkes olmalı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'Lİ YETKİLİ: OPERASYON YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞEBİLİR Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Reuters haber ajansına İsrail’in Lübnan'a düzenleyeceği iddia edilen “sınırlı kara operasyonu”yla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin gözlemlerine göre İsrail birliklerinin konumunun, operasyonun yakın zamanda gerçekleşebileceğine işaret ettiği öne sürüldü SALDIRILARDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. REKLAM Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.