Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, A Milli Takım'ı seçti!
Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un Türk Milli Takımı'nı seçtiği iddia edildi. İşte detaylar...
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi.
Sky Almanya'nın haberine göre; bu sezon Suttgart formasıyla Almanya Bundesliga'da yıldızını parlatan Atakan Karazor, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını veren 27 yaşındaki oyuncunun, Ekim ayında açıklanacak olan milli kadroda yer alacağı ifade edildi.
UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI
TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.
Almanya doğumlu olan ve 7 sezondur Suttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.
27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.