Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, amca çocukları olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Cevat Oğuz ile 49 yaşındaki Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin R.M.'yi yakalama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da olay, Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
AMCA ÇOCUKLARINI VURDUHayatını kaybeden Muzaffer Oğuz.
DHA'da yer alan habere göre kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat (39) ve Muzaffer Oğuz’a (49) isabet etti.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLERHayatını kaybeden Cevat Oğuz.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAN YANA GÖMÜLDÜLER
Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
ZANLI ARANIYOR
Jandarma ekiplerinin R.M.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.