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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü | Son dakika haberleri

        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, amca çocukları olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Cevat Oğuz ile 49 yaşındaki Muzaffer Oğuz hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin R.M.'yi yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 08:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:17
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        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
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        Diyarbakır'da olay, Lice ilçesi Kırsal Ulucak Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        AMCA ÇOCUKLARINI VURDU

        Hayatını kaybeden Muzaffer Oğuz.
        Hayatını kaybeden Muzaffer Oğuz.

        DHA'da yer alan habere göre kavgada R.M.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, amca çocukları Cevat (39) ve Muzaffer Oğuz’a (49) isabet etti.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

        Hayatını kaybeden Cevat Oğuz.
        Hayatını kaybeden Cevat Oğuz.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cevat ve Muzaffer Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YAN YANA GÖMÜLDÜLER

        Kuzenlerin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

        ZANLI ARANIYOR

        Jandarma ekiplerinin R.M.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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        #Diyarbakır
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