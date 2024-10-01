Lübnan'a havadan ve karadan saldırılar: "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"

İsrail, 7 Ekim'den beri düşük ve orta ölçekli çatışmalar yaşadığı Hizbullah grubuna karşı özellikle son iki haftada planlı ve ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda Hizbullah'ın lideri Nasrallah dahil, grubun komuta kademesinin neredeyse hepsi öldürüldü.

Savaşı genişletme yolunu seçen İsrail'in Lübnan'a olan baskısı her geçen gün yükseliyor. Gece saatlerinde 'sınırlı' olduğunu açıkladıkları bir kara saldırısı da başlatan İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini yok edeceklerini açıkladı.

Tüm bu savaşın, patlamaların ortasında ise Orta Doğu'nun bir zamanlar en güzel kenti olarak bilinen başkent Beyrut var.

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