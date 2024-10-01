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        Haberler Yaşam 80 yaşındaki Choi Soon-hwa'nın 'kainat güzeli' olma hayali yarım kaldı

        80 yaşındaki Choi Soon-hwa'nın 'kainat güzeli' olma hayali yarım kaldı

        1952'de düzenlenen ilk Kainat Güzellik Yarışması'ndan neredeyse 10 yıl önce doğan 80 yaşındaki Choi Soon-hwa'nın, en yaşlı 'Miss Universe' yarışmacısı olma hayali yarım kaldı. Final yarışmasında elenen Choi, kasım ayında Meksika'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'nda Güney Kore'yi temsil edemeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:07
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        Kasım ayında Meksik'da gerçekleşecek Miss Universe, yani Kainat Güzellik Yarışması'nda, Güney Kore'yi temsil etmek için mücadele eden 81 yaşındaki Güney Koreli model Choi Soon-hwa'nın hayali yarım kaldı.

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        Choi Soon-hwa, ülkesinde düzenlenen finalde elenerek en yaşlı Miss Universe yarışmacısı olma hedefine ulaşamadı.

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        Beyaz boncuklarla süslenmiş bir elbiseyle sahneye çıkan gümüş saçlı Choi, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir otelde düzenlenen Miss Universe Kore yarışmasında şarkı söyledi.

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        Choi Soon-hwa tacı takamasa da yarışmanın 'en iyi giyineni' ödülünü kazandı.

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        Öte yandan 22 yaşındaki moda okulu öğrencisi Han Ariel, yarışmayı kazanarak kasım ayında Meksika'da düzenlenecek 73. Miss Universe yarışmasına katılmaya hak kazandı.

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        70'li yaşlarında modellik kariyerine başlayan eski hastane bakıcısı Choi, bu ayın başlarında 31 diğer yarışmacıyla birlikte Miss Universe Kore finalistleri arasında yer aldığını duyurmuştu.

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        Choi'nin yarışmaya katılması bir yıl önce imkansızdı çünkü Miss Universe, katılımı 18 ila 28 yaşındaki kadınlarla sınırlamıştı. Uzun süredir eleştirilen bu yaş sınırı, bu yıl rekabeti daha modern ve çeşitli hale getirmek amacıyla kaldırıldı.

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        Choi Soon-hwa, geçtiğimiz günlerde CNN International'a yaptığı açıklamada "Model olmak, benim için yeni bir yola açılan kapı gibiydi. Bu yüzden kafamda bir plan yaptım. Dedim ki, 'Başarılı olacağım ve çok çalışacağım'... Hayalim gerçekleştiğinde Tanrı'ya şükrettim ve çalışmaya devam ettim. Bu iş o kadar eğlenceli ki bunu çok seviyorum" demişti.

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        "Günümüzde birçok yaşlı model var" diyen Choi sözlerine şöyle devam etmişti:

        "Ama belki sadece bir kısmı iş bulabiliyor ve para kazanabiliyor. Ancak, 10-20 yıl öncesine göre kesinlikle farklı. 10 yıl önce kimse yaşlı modeller aramıyordu. Yaşlı modeller sadece hobi olarak, eğlence için çalışıyordu."

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        Güney Kore, hızla azalan doğum oranıyla dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerden biri. Bu yılın başlarında, 65 yaş ve üzerindeki Güney Korelilerin sayısı ilk kez 10 milyonu aştı ve bu, nüfusun neredeyse yüzde 20'sini temsil ediyor.

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        Hükümet tahminlerine göre, bu oranın 2044 yılına kadar yüzde 36.7'ye çıkması bekleniyor. Choi'ye göre, bu durum yaşlı modeller için fırsatların ve onlara yönelik tutumların iyileşmesine neden oluyor.

        *Görseller AP tarafından servis edilmiştir.

        #Choi Soon-hwa
        #güney kore
        #kainat güzellik yarışması
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