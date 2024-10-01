Türkiye Güzeli İdil Bilgen ortaya çıktı

Tüm bu yaşananların ardından İdil Bilgen'in nerede olduğu merak edildi. Görevine neden başlamadığını sormak istesek de İdil Bilgen'e ulaşamadık. Ulaşmaya çalıştığımızda kendisine aslında kimsenin ulaşamadığını öğrendik. Miss Turkey'in organizatörünün bile...