İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!

Sarıyer'de eski eşinin vurmak istediği Yasemin Çakmakçı, silah tutukluk yapınca ölümden döndü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre sonunun diğer kadınlar gibi olmasını istemediğini söyleyen Yasemin Çakmakçı, "Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmesine rağmen, tutuklanmadı. Çantasında uyuşturucu bulunmuş, eski eşim koydu deyip serbest kalmış, şikayetçi oldum. Defalarca kez şikayet ediyorum ama bırakılıyor. Başka kadınların başına gelen benim başıma gelecek gibi hissediyorum, sonum böyle olmasın istiyorum" dedi. Saldırı girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

ENSESİNE DOĞRU İKİ KERE TETİĞE BASTI Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Çakmakçı bir buçuk yıl önce eşi K.C.'den boşandıktan sonra ailesinin desteği ile Reşitpaşa'da açtığı iş yerini işletmeye başladı. Ancak eski eşinin tehditlerinden bıkan Çakmakçı, kendisinin ve 7 yaşındaki kızının hayatından endişe ederek defalarca şikayette bulundu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sürekli tehditlerine ve tacizlerine devam eden eski eş, en son Cumartesi günü Yasemin Çakmakçı'nın iş yerinin karşına park ettiği arabasının içinde oturarak, iş yerini gözetlemeye başladı. REKLAM

Çöp atmaya giden eski eşinin kendisini fark etmesi üzerine arabadan inen K.C., hızla iş yerine dönmeye çalışan Yasemin Çakmakçı'nın arkasından, ensesine doğrulttuğu silahın tetiğine iki defa bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapmasıyla ölmekten kurtulan Yasemin Çakmakçı, iş yerine koşarak polise haber verdi. Bu sırada saldırgan eski koca arabasına binerek kaçmak istedi ancak iş yeri çalışanı Erhan Kalp'in fotoğraflarını çekmeye çalıştığını görünce silahını çekerek onun üzerine yürüdü. İkili arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında K.C., defalarca tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Saldırgan daha sonra arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan eski koca K.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"SONUM DİĞER KADINLAR GİBİ OLMASIN" Kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması sayesinde hayatta kalan Yasemin Çakmakçı, "Ben eski eşimle bir buçuk yıl önce ayrılmıştım ama bir buçuk yıldır devam eden bir tehdidi, şantajı, iftiraları vardı. Çok ciddiye almamıştım ama beş, altı ay önce başladım şikayetlere ama şikayetlerim pek fazla sonuç vermedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım ama o da defalarca deldi tabii bu yasağı. Yine şikayetçi oldum ama bir şekilde kendini kurtardı. Arkadaşlara söylemiştim, her zaman geliyor, beni izliyor diye. Kardeşim açtı bana bu dükkanı, geleceğim için daha rahat para kazanayım, çocuğumla geçinebileyim diye. Zaten bu da ona büyük bir problem oldu, ayaklarımın üstüne durabiliyorum diye. Son zamanlarda tehditleri, şantajları, iftiraları daha da arttı" dedi. Saldırı anını anlatan Çakmakçı, "Sonra silahlı takipler başladı. Dün akşam, arkadaşlar, 'Senin eski eşine benzeyen biri arabadan seni izliyor abla' dediler. Sonra ben çöp atma bahanesi ile gittim, baktım oydu. Çocuklara polisi arayın diye seslenmek için dükkana indim. Ben KADES tuşuna basıyordum ama hata veriyordu, hatayı bile görmüyordum, hızlı davranıyordum. O arada çocuklara silahı doğrultmuş, hatta benim arkamdan da doğrultmuş, buradaki müşteri görmüş. İki kere sıkmaya çalışmış, ben arkamdan yürüdüğünü hissettim ama silah sıkmaya çalıştığını hissetmemiştim. Çocuklar orada silahın üzerine atlamışlar, mücadele etmişler. Boğuşmalar yaşanmış ben onları görmüyorum, polisle konuşmaya çalışıyorum. En son, yerde yatışlarını gördüm, o arada çocuklara, bana doğru koşuyor, polis ara çabuk diye. Onların arkasından sıktığını gördüm. Sonra zaten kaçtı. Polis yakaladı, şikayetçi olduk, şu an sonucu bilmiyoruz, inşallah tutuklanır, cezasını alır" şeklinde konuştu. Defalarca şikayette bulunduğunu vurgulayan Çakmakçı, "Şikayetçi oluyorum ama ben bilmiyordum, haberim yoktu diyerek yırtıyorlar. Bu sefer yırtmasını istemiyorum, cezasını almasını istiyorum. Uyuşturucu da kullandığı için neler yapacak diye çok korkuyorum. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmesine rağmen, tutuklanmadı, salındı. Çantasında uyuşturucu bulunmuş, eski eşim koydu deyip serbest kalmış, şikayetçi oldum. Defalarca kez şikayet ediyorum salınıyor yani başka kadınların başına gelen başıma gelecek gibi hissediyorum, bu olmasın istiyorum" diye konuştu.