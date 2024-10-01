Son dakika haberi Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Kacır, Türkiye'de yapılacak otomotiv yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kacır'ın ifadeleri şöyle:

BYD, 2026da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi.

Chery'nin otomobil yatırımı için sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz.

Togg, 16 ay içinde 37 bin araç üretti, dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi.

REKLAM 81 ilin tamamında hızlı şarj üniteleri kurulmuş oldu. Türkiye, elektrikli araç başına düşen şarj ünitesi sayısında Avrupa'da lider konumda. CHERY'NİN İLGİSİNİ HABERTÜRK GÜNDEME GETİRMİŞTİ Bakan Kacır, otomotiv yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada BYD'nin ardından Chery ile de yatırım konusunda son basamaklara geldiklerini belirtti. Habertürk, Chery'nin Türkiye yatırımı için sıcak gelişmeler yaşandığını okuyuculara duyurmuştu. Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız, Chery'nin İspanya'da planladığı otomotiv üretimini Ekim 2025'e ertelediğini ve bu gelişmeden hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Dolmabahçe'de kabul ettiğini bildirmişti. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Dolmabahçe'deki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de Chery'nin olası Türkiye yatırımıydı…