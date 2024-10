Kış kapıya dayanırken hastalıklardan korunma yollarını öğrenin! Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri

KUŞBURNU VE IHLAMUR

Bağışıklık sisteminiz için en güvenilir ekipmanınız şüphesiz C vitami olacaktır. C vitamini zengini besinler genelde meyveler gibi düşünülüyor. Halbuki bitki çaylarına dahil edebileceğimiz C vitamini depoları da var: Kuşburnu gibi...