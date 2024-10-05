'Puff Diddy' diye bilinen ya da sadece 'Diddy' olarak anılan dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean Combs'un seks ticareti, küçük çocukları istismar etme, şantaj yapma gibi bir yığın iddiayı içeren skandal suç listesine hepimizin yakından tanıdığı bir dolu ünlü isim de dahil oldu.

Jennifer Lopez, Beyonce, Jay-Z, Kardashian'lar gibi birçok ismin ya Diddy'nin mağduru ya da suç ortağı olabileceği konuşuluyor.

Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Off' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı, elindeki kayıtlar nedeniyle bu kişilere şantaj yaptığı gibi iddialar silsilesi var.

En çarpıcısı, Justin Bieber'ı henüz bir çocukken yanına alıp istismar ettiği ve ettirdiği, reşit olmayan Bieber'ın uğradığı istismarlara dair elinde görüntüler olduğu şeklindeydi.