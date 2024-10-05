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        Haberler Gündem Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları

        MHP lideri Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti açıklaması

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasıyla ilgili, "MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim" dedi. DEM Parti ile tokalaşma hakkında konuşan Bahçeli, "MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:50
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        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

        "Buradan mezun olan arkadaşlarımız özümsedikleri çalışma alanlarında gayret göstereceklerdir. Çok değerli bilim insanlarının katkılarıyla dersler verilmektedir. Her konu üzerinde görüş bildirmek serbesttir. Türkiye'nin ve dünyanın meselelerinin tartışılacağına umarak, bunu organize edenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

        MECLİS'TE İSRAİL OTURUMU

        TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır.

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        SİNAN ATEŞ DAVASI

        MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır.

        DEM PARTİ İLE EL SIKIŞMA

        Bildiğiniz gibi 1 Ekim günü TBMM açıldı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu konuşmanın son bölümünde TBMM'de dayanışmanın, huzurun ve akıllı çalışmanın davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak görev yürüten şahsın çağrısına göre adım atmak bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir.

        Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımı görmekten memnun oldum. Güler yüzü devam ettirmek için adım atılıyor. MHP'nin siyasi kısır anlayışlar içine hapsetmek doğru değil. MHP'yi iyi anlamak lazım, attığı adımları iyi düşünmek lazım. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan Halk Partisi'ni de kınıyorum, televizyonlarını da kınıyorum. Huzur bozmasınlar. Ateşe katkı sağlamasınlar. MHP sosyal şiddetten yana değildir.

        Sosyal şiddet üzerinde sebepleri, sonuçları ve tedbirleri üzerinde çalışma yapan bilim insanları bir araya gelmiştir. Bunları görmezlikten gelip, bazı olayları sebep gösterip huzuru tahrik etmek doğru değildir. Seçimi zorlamak için bunu yapanlar, seçim sonucu alması mümkün değildir. Seçimden ziyade Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir çabanın içinde hareket etmenin faydası vardır. Bütün siyasi kurumlara da saygı duyuyorum."

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