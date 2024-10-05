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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 

        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 

        İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağı kanun teklifine silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarının önlenmesine ilişkin bazı maddeler de eklendi. Ogün Samast'ın 19 Ocak 2007'de Gazeteci Hrant Dink'i öldürdüğü silahın parçaları, farklı atölyelerde üretilip sonra bir araya getirilmişti. Kanun teklifi, bu tür ateşli silah parçalarının farklı şekilde toplanıp evde bir araya getirilip suç işlemede kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla hazırlandı.

        Giriş: 05.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:02
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        Silah yakalatmaya "Ogün Samast" düzenlemesi geliyor 
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        İçişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki hafta TBMM’ye sunacağı kanun teklifinde; organize suç örgütleri ve çetelerle mücadele; silah kaçakçılığı ve bireysel silahlanmanın önlenmesi, şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yer alacak.

        TBMM’ye sunulacak kanun teklifi, İçişleri Bakanlığı Teşkilatı altındaki Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ortak operasyonlarında idari olarak bazı yeni düzenlemeler ve idari yapılanmalar getiriyor. Bu kanun teklifine silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarının önlenmesine ilişkin bazı maddeler de eklendi.

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        Kanun teklifinde; bir silahın; şarjörü, namlusu, tetik mekanizması, nişangahı, ateşleme mekanizması ya da diğer parçaları da silah kaçakçılığı ya da ruhsatsız silah taşıma gibi değerlendirilip cezalandırılacak. Yakalanan parçanın niteliğine göre, mevcut yasadaki suç oranları yüzde 50 veya yüzde 70 oranında indirimli uygulanacak. Artık, üzerinde silah parçası bulunduran kişi de ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanacak.

        OGÜN SAMAST’IN KULLANDIĞI SUİKAST SİLAHI

        Ogün Samast’ın 19 Ocak 2007’de Gazeteci Hrant Dink’i öldürdüğü silahın parçaları, farklı atölyelerde üretilip sonra bir araya getirilmişti. Kanun teklifi, bu tür ateşli silah parçalarının farklı şekilde toplanıp evde bir araya getirilip suç işlemede kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla hazırlandı.

        İnternetten satış yoluyla silah parçaları alınıp bir araya getirilip ateşli silah imal edilebiliyor. Aynı zamanda av silahlarının namlularına özel işlem yapılarak yiv-set açılıyor; bu silahlar menzili artırılarak daha öldürücü hale getirilebiliyor. Ya da silahların fişek kapasiteleri farklı işlemlerle artırılabiliyor.

        İçişleri Bakanlığı, toplumsal yapıyı ve vatandaşlarımızın huzurunu bozan organize suç örgütleri, çeteler ve bireysel suçlarla mücadelede sahadaki operasyonlar kadar yasal zeminde de önemli adımlar atıyor.

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        HAPİS CEZASI ARTACAK

        6136 Sayılı Kanun’a göre; ruhsatsız ateşli silah ile mermileri taşıyan, bulunduran veya satın alan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Niteliğe göre cezaların süresi değişiklik gösteriyor. Nitelik bakımından vahim olan silahların yani ağır silahların taşınması halinde ise 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası, 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

        TBMM’ye sunulacak kanun teklifi ile bu silahların parçalarını taşımak da suç sayılacak ve hapis cezaları indirimli uygulanacak. Aynı zamanda ateşli silahları taşıma, bulundurma ve satın alan kişilerle ilgili hapis cezalarının da 2 ile 5 yıla çıkarılması planlanıyor.

        Halihazırda uygulanan kanuna göre ateşli silahla yakalanan kişi yargılansa bile tutuklanmıyordu ya da hapis cezası erteleniyordu. Yeni dönemde tutuklu yargılamalar olacak. Birçok savcılık şimdiden ruhsatsız silah yakalamalarında tutuklama tedbirini uyguluyor.

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