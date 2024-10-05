Sıcak hava balonu turizminde tüm zamanların rekoru bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren sıcak hava balon işletmelerinin Ocak-Eylül dönemine ilişkin 9 aylık yolcu ve uçuş istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, “Türkiye, sıcak hava balon turizminde rekora koştuğu bir yıl geçiriyor. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı, toplam 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu. Henüz sezonun tam anlamıyla başlamadığı süreçte ulaşılan bu yolcu sayısı bize 2024 yılının sıcak hava balonu yolcu sayısında 2022 yılında 750 bin olarak gerçekleşen yolcu sayısı aşılarak tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

REKLAM 439 SICAK HAVA BALONU VE 712 BALON PİLOTUYLA HİZMET VERİYOR Türkiye’nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizen Uraloğlu, Türkiye’de hali hazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi 6 onaylı eğitim organizasyonu ve bir üretim organizasyonu bulunduğunu ifade etti. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “Söz konusu işletmeler filolarında bulunan 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet veriyor” şeklinde konuştu.