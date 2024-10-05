Ünlüler, çoğu zaman yaptıkları işlerden tutun da özel hayatlarına attıkları her adımı sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu paylaşımların avantajları kadar dezavantajları da mevcut...

Bulundukları paylaşımla bu haftaya damgasını vuran o isimleri, sizler için bir araya getirdik;

EMEL MÜFTÜOĞLU

2020'DE KENDİSİNİ ISIRAN AYIYI ZİYARET ETTİ

Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Emel Müftüoğlu, 2020'de talihsiz bir olay yaşamıştı. Liva adındaki ayı, bir anda şarkıcının elini ısırmıştı. Emel Müftüoğlu, o sırada yaşadığı şaşkınlıkla bağırıp küfür etmişti.

Emel Müftüoğlu, aradan geçen 4 yılın ardından Liva'yı tekrar ziyaret etti. Bu kez Liva'ya karpuz yediren Emel Müftüoğlu, o anların videosunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Emel Müftüoğlu, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: Liva'yı hatırladınız mı? Hani küçükken beni fena ısırmıştı, ben de istemsiz küfür etmiştim... Sonra özür diledim ondan. Çünkü bilerek ısırmamıştı. Burası Park Of İstanbul... Şimdi bütün hayvanseverler; 'Ne işin var hayvanat bahçesinde?' diyecek... Sakin, benden daha çok sevemezsiniz. Ayırmadan hepsini seviyorum, en küçükten en büyüğe... Burası hayvanat bahçesi değil, hayvanların rehabilite edildiği büyük bir alan. Annesi tarafından terk edilmiş yavrular, saldırıya uğramış çeşitli hayvanlar, bacakları sakat olan ve platin takılmış aslanlar... Kısacası şahane bir amaca hizmet eden süper bir alan. Aynı zamanda çocuk ziyaretçilerle bütün bu hayvanları kaynaştıran öğretici bir yer.

REKLAM İDİL BİLGEN BİNGÖL'E DEĞİL ABD'YE GİTTİ İdil Bilgen, 11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanmıştı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in yarışmadan bir hafta önce, Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı. Fakat İdil Bilgen, 2 bin 304 nüfuslu Yayladere'deki görevine başlamadı.

Türkiye Güzeli'nin 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde görevine başlaması gerekiyordu. İdil Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayabilecek. İdil Bilgen, Yayladere'yi tayinini kabul etmezse bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında yer alacak. REKLAM Tüm bu yaşananların ardından İdil Bilgen'in nerede olduğu merak edildi. Görevine neden başlamadığını sormak istesek de İdil Bilgen'e ulaşamadık. Ulaşmaya çalıştığımızda kendisine aslında kimsenin ulaşamadığını öğrendik. Miss Turkey'in organizatörünün bile...

Yarışma sonrasına bir hayli eleştirilen, bu nedenle zor günler geçiren İdil Bilgen'in dinlenmek için Türkiye'nin Kiev büyükelçisi olan Mustafa Levent Bilgen'in yanına gittiği öğrenildi. Bu süre zarfında sosyal medya hesabından da herhangi bir açıklamada bulunmayan İdil Bilgen'den haftalar sonra paylaşım geldi. İdil Bilgen'in 29 Eylül - 2 Ekim arasında Washington D.C'de düzenlenen Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katılmak üzere ABD'ye gittiği, sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Bilgen, toplantıya katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018'de kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti. EBRU GÜNDEŞ 30 YILLIK DEĞİŞİM Geçtiğimiz şubat ayında yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş, sahne aldığı mekânlarda çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından yayımlıyor. Ünlü şarkıcı, son olarak paylaştığı karelere; "Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir…" notunu düştü.

Fakat Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğrafların içindeki bu kare dikkat çekti. Gündeş'in fotoğraflarına takipçileri kısa sürede binlerce yorumda bulundu. Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflar, akıllara; 1993'ün sonlarında 'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümüyle profesyonel müzik yaşantısına başladığı yıllardaki görünümünü getirdi. Eski fotoğrafları, Ebru Gündeş'in görünümünün 30 yıldaki değişimini daha belirgin bir halde gözler önüne serdi. MURAT BOZ DÜNYACA ÜNLÜ İSPANYOL OYUNCUYLA BULUŞTU

Her fırsatta soluğu Türkiye'de alan, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, birkaç haftadır bir proje için İstanbul'da bulunuyor. 53 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Türk arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman İstanbul sokaklarında bazen de bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Pedro Alonso O'choro, bu sefer şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi. Murat Boz, sık sık Türkiye'yi ziyaret eden ve bir süredir İstanbul'da olan 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro ile bir araya geldi.

Murat Boz, O'choro ile çektirdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. VOLKAN DEMİREL İSPANYOL OYUNCUYU EVLERİNDE AĞILADILAR Murat Boz'un ardından son olarak, Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, Pedro Alonso O'choro'yu evlerinde konuk etti. Pedro Alonso O'choro, Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'e bir resim hediye etti. Zeynep Sever Demirel; hediye için; "O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı... Bu harika hediye için teşekkür ederim" sözleriyle teşekkür etti.

MELİSA DÖNGEL KALBİNİ FUTBOLCUYA KAPTIRDI Adı daha önce Sergen Yalçın ve Barış Alper Yılmaz gibi futbol dünyasının önemli isimleriyle anılan Melisa Döngel, gönlünü futbolcuya kaptırdı. Ünlü oyuncunun, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşadığı öğrenildi. Sürpriz aşk ise Kerem Atakan Kesgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Sevgilisine kalpli balon alan Kerem Atakan Kesgin, Melisa Döngel'in balonla verdiği pozu sosyal medyadan yayımladı.