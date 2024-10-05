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        Haberler Yaşam Fırçalar ve rujlarla yazılan tarih: 4000 yıllık makyaj serüveninde değişen trendler ve güzellik standartları

        Antik dönemlerin ikonik güzellik sırlarından günümüzün influencer trendlerine: Makyajın 4000 yıllık hikayesi

        Güzellik, tarihin en eski kavramlarından biri. Makyaj ise bu kavramın sanatla birleştiği nokta olarak binlerce yıldır toplumların estetik algısını şekillendirmeye devam ediyor. Antik Mısır'ın ikonik sürmelerinden, Viktorya döneminin zarif doğallığına kadar, her dönem kendine özgü makyaj trendleri ve güzellik standartlarıyla büyüleyici bir dönüşüm süreci geçirdi. İşte, makyajın 4000 yıllık tarihi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 08:00
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        Makyaj, insanlık tarihi boyunca değişim gösteren ve farklı kültürlerde estetik bir ifade biçimi olarak önemli bir rol oynayan bir sanat formu olmuştur. Makyajın kökenleri, toplumsal değerler ve güzellik algıları ile şekillendi ve her dönemde benzersiz anlamlar kazandı. İşte makyajın 4000 yıllık evrimi ve bu süreçte yaşanan önemli dönüm noktaları!

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        1. MISIR UYGARLIĞI: MAKYAJIN BAŞLANGICI (M.Ö. 3000)

        Makyajın en eski örnekleri Mısır uygarlığında görülmüştür. Mısırlılar, makyajı hem estetik hem de sembolik anlamda kullanmıştır. Üst sınıf erkekler ve kadınlar, gözlerini belirginleştirmek ve statülerini göstermek amacıyla koyu siyah ve yeşil tonlarında göz makyajı yapıyordu.

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        “Sürme” adı verilen ve gözleri koruduğuna inanılan bu makyaj, saf kurşun ve bakır cevherlerinden elde edilirdi. Göz çevresi badem şeklinde belirginleştirilir ve güneşin zararlı ışınlarından korunmak için de kullanılırdı.

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        2. VİKTORYA DÖNEMİ: DOĞALLIK ÖN PLANDA (1837-1901)

        Viktorya döneminde makyaj, sosyo-kültürel nedenlerle kadın aktrisler ve toplumun alt tabakaları ile ilişkilendirildiğinden, üst sınıf kadınlar tarafından hoş karşılanmıyordu

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        Bu dönemde kadınlar ciltlerini daha doğal ve saf tutmaya çalıştı. Pirinç tozu ile cilt rengini açmak, yanakları pembeleştirmek için pancar suyu kullanmak ve dudaklara şeffaf pomatlar sürmek yaygındı. Bu dönemde kadınlar, "görünmez güzellik" olarak adlandırılan ve doğal görünümü yücelten bir makyaj tarzını benimsedi.

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        3. 1920’LER: KADININ GÜCÜNÜN VE GÜZELLİĞİNİN İFADESİ

        1920’ler, kadınların iş hayatına girmesi ve toplumsal değişimlerle birlikte makyajın daha cesur ve çarpıcı bir şekilde kullanılmaya başladığı bir dönemdir. Koyu göz makyajları, belirgin dudaklar ve parlak kırmızı allıklar bu dönemin makyaj stilini tanımladı.

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        "Cupid’s Bow" adı verilen dudak şekli, kalp yayı gibi keskin bir form oluşturacak şekilde çizilirdi. Bu dönemde, metal ruj kaplarının icadı ile ruj, moda dünyasında büyük bir yer edindi. Ayrıca, göz makyajı daha belirgin hale gelirken, kohl ve kömür karışımları kullanılarak maskara çeşitleri geliştirildi.

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        4. 1950’LER: HOLLYWOOD CAZİBESİ

        1950’ler, film endüstrisi ve Hollywood’un etkisiyle kadınların güzellik trendlerini belirlediği bir dönem oldu. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn gibi yıldızlar, makyaj stillerine ilham verdi.

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        Bu dönemde kadınlar ciltlerini pürüzsüz göstermek için fondöten kremleri ve pudralar kullanırken, kanatlı eyeliner ve dramatik kirpikler ön plana çıktı. Kırmızı ve koyu kırmızı tonları dudaklarda tercih edilirken, kaşlar daha kalın ve belirgin bir şekilde şekillendiriliyordu.

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        5. 1960’LAR: GENÇLİĞİN VE İSYANIN MAKYAJI

        1960’lar gençliğin ön planda olduğu, özgürlüğü ve isyanı temsil eden bir dönemdi. Göz makyajı bu dönemde belirgin bir odak noktası haline geldi. Twiggy gibi modellerin popülerleştirdiği belirgin katlanma çizgileri, göz kapağında keskin bir hat oluşturan siyah farlar ve yoğun maskaralar moda oldu.

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        Pastel tonlardaki göz farları, beyaz eyeliner ve takma kirpikler de bu dönemin makyaj trendleri arasında yer aldı. Ayrıca, bu yıllarda hippie hareketiyle birlikte daha doğal ve sade makyaj stilleri de tercih edilmeye başlandı.

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        6. 1970’LER: DOĞALLIK VE GLAM KARŞITLIĞI

        1970’ler, makyajda çeşitliliğin öne çıktığı bir dönemdi. 60’ların doğal görünümünden esinlenen sade makyajlar, 70’lerin başında yaygındı. Ancak, on yılın ilerleyen dönemlerinde “disco” akımının etkisiyle parıltılı ve gösterişli makyajlar popüler hale geldi.

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        Bu dönemde dudaklarda koyu meyve tonları ve parlak rujlar tercih edildi. Göz makyajında ise dumanlı gözler ve simli göz farları kullanıldı. Kadınlar, kaşlarını daha ince ve şekilli tutarken, eyeliner ve maskara ile gözlerini belirginleştirmeye devam ettiler.

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        7. 1980’LER: RENKLERİN PATLAMASI VE ABARTI

        1980’ler, makyajın cesur ve abartılı bir şekilde kullanıldığı bir dönemdir. Canlı renklerde göz farları, yoğun allıklar ve parlak rujlar bu döneme damgasını vurdu. Neon renkler ve cesur mavi, yeşil tonlar göz kapaklarında sıkça kullanıldı.

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        Kadınlar makyajlarını belirginleştirmek için kaşlarını yoğun bir şekilde dolduruyor ve eyeliner ile gözlerini çerçeveliyordu. Ayrıca, allık yüzün her yerine sürülerek, renklerin canlılığı vurgulanıyordu.

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        8. 1990’LAR: MİNİMALİZM VE GRUNGE ETKİSİ

        1990’lar, 80’lerin renkli ve abartılı stiline bir tepki olarak ortaya çıkan minimalizm akımını beraberinde getirdi. Nude makyaj, soluk dudaklar ve belirgin olmayan göz farları bu dönemin temel trendleriydi.

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        Kate Moss gibi modellerin etkisiyle “her şeyden az” prensibi benimsendi. Grunge akımı ile siyah göz kalemleri ve hafif dağınık bir görünüm tercih edildi. Dudaklar genellikle kahverengi veya şeftali tonlarında, mat ve sade bir şekilde renklendirildi.

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        9. 2000’LER VE GÜNÜMÜZ: ÇEŞİTLİLİK VE KİŞİSEL İFADE

        2000’ler, makyajın kişisel ifadenin bir aracı haline geldiği ve geçmiş dönemlerin esintilerini taşıyan bir dönem olarak tanımlanabilir. YouTube ve sosyal medyanın etkisiyle makyaj trendleri hızla yayıldı ve çeşitlilik kazandı.

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        Kontürleme, strobing ve “no-makeup makeup” gibi stiller popüler hale geldi. Günümüzde makyaj, herkesin kendini ifade edebileceği bir alan olarak kabul ediliyor. Doğallık ve abartının bir arada kullanıldığı stiller, makyajda sonsuz seçenekler sunuyor.

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        Makyaj, toplumsal değerlerin, estetik anlayışların ve bireysel tercihlerle şekillenen bir sanat biçimidir. Her dönem, güzellik ve makyaj anlayışını yeniden tanımlamış ve makyajın bugünkü modern formuna ulaşmasını sağlamıştır.

        Kaynak: L Makeup Institue

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