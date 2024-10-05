Makyaj, insanlık tarihi boyunca değişim gösteren ve farklı kültürlerde estetik bir ifade biçimi olarak önemli bir rol oynayan bir sanat formu olmuştur. Makyajın kökenleri, toplumsal değerler ve güzellik algıları ile şekillendi ve her dönemde benzersiz anlamlar kazandı. İşte makyajın 4000 yıllık evrimi ve bu süreçte yaşanan önemli dönüm noktaları!