İstanbul'da kan donduran olay dün Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

YARIM SAAT ARAYLA İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ Öldürülen İkbal Uzuner, 19 yaşındaydı. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye’yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı. Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI KİMDİ? Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi.

HİÇ SUÇ KAYDI BULUNMUYOR Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

BABA: PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

KATİLİN BİR YILDA 5 HASTANE KAYDI ÇIKTI Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

BİR İNTİHAR GİRİŞİMİ VE İKİ KAYIP BAŞVURUSU Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.