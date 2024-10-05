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        Haberler Gündem 3. Sayfa Semih Çelik kimdir | Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik | Son dakika haberleri

        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!

        Türkiye dün, İstanbul'da işlenen bir vahşete tanıklık etti. İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı katleden katil zanlısı Edirnekapı surlarında dehşet saçtı. İki cinayetin ardından boğazına ip bağlayarak surlardan aşağı atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik kimdi? Ne iş yapıyordu? Tüm bu bilgilere ulaşmak içinde önce katil zanlısının kurye işi yapan babası Adem Çelik'in bilgisine başvuruldu. Baba, öldürülen iki genç kızdan birisinin oğlunun sevgilisi, diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti. Yapılan araştırmada katil zanlısının daha önce intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Bu iddialar polis tarafından araştırıldı. Detaylar Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberinde...

        Giriş: 05.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:41
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        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
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        İstanbul'da kan donduran olay dün Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

        YARIM SAAT ARAYLA İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

        Öldürülen İkbal Uzuner, 19 yaşındaydı.
        Öldürülen İkbal Uzuner, 19 yaşındaydı.

        Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye’yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı. Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği ortaya çıktı.

        KATİL ZANLISI KİMDİ?

        Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi.

        HİÇ SUÇ KAYDI BULUNMUYOR

        Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

        BABA: PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

        Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

        KATİLİN BİR YILDA 5 HASTANE KAYDI ÇIKTI

        Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

        BİR İNTİHAR GİRİŞİMİ VE İKİ KAYIP BAŞVURUSU

        Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

        ARAMADA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

        Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir” diye geçti.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Dehşete kurban giden Ayşenur Halil bugün öğlen namazından sonra, İkbal Uzuner ise ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Katil zanlısı Semih Çelik de bugün öğlen namazı sonrası toprağa verilecek.

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        #Semih Çelik
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