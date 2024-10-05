Gedson Fernandes'e Milli müjde
Beşiktaş'ta bu sezonun parlayan yıldızlarından Gedson Fernandes'e Portekiz Milli Takımı yolu tekrardan açılabilir
Siyah-beyazlılarda bu sezon bambaşka bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, 11 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Gedson şimdiden kariyerinin en skorer sezonuna ulaşırken bu performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın da radarına tekrar girdi.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, "Gedson için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Gedson, daha önce 2 kez hazırlık maçında Portekiz Milli Takımı formasını terletmişti.
Gedson son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya'ya karşı forma giyerken yaklaşık 6 yıldır milli formdan uzak kaldı.
Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Portekiz alt yaş kategorilerinde de sık sık milli formayı terletmişti.