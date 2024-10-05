Gedson Fernandes'e Milli müjde

Siyah-beyazlılarda bu sezon bambaşka bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, 11 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Gedson şimdiden kariyerinin en skorer sezonuna ulaşırken bu performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın da radarına tekrar girdi.