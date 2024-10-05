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        Haberler Magazin Ünlüler İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesine tepki gösterdi -Magazin haberleri

        Ünlüler, vahşete tepki gösterdi

        Semih Çelik, önce 19 yaşındaki eski sevgilisi Ayşenur Halil'i, ardından aynı yaştaki sınıf arkadaşı İkbal Uzuner'i yarım saat arayla vahşice katletti. Kan dondurucu vahşete ünlüler, tepkilerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:17
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        İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında korkunç bir olay yaşandı. Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarının üzerinde vahşice öldürdü.

        Bir genç kızın başını kesip aşağı atan katil zanlısı, boğazına ip geçirip atlayarak intihar etti.

        Yaşanan bu dehşet verici olay karşısında ünlüler, sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdi.

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        Nebahat Çehre: Bugün avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. 2 masum kız çocuğumuz vahşice öldürüldü. Hiçbir anne, 'Çok acı çekmiştir kızım keşke kurşunla öldürselerdi' diyecek kadar çaresiz kalmayı haketmiyor... Kadına Şiddete, Tecavüze, Tacize Asla Geçit Yok… Herkes bunu anlayana kadar susmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

        3

        Melek Baykal: Bugün iki kızımız öldürüldü. Düşünsene, pamuklara sardığın, kışları yorganın üzerine bir de battaniye örttüğün, bin bir emekle yetiştirdiğin dünyalar güzeli kızın, kendini eğitememiş, 'nasıl olsa yatar, çıkarım' zorbalığıyla yetişen bir psikopatın elinde canice katlediliyor... Tacize, tecavüze, kadına şiddete asla geçit yok. İstanbul Sözleşmesi yaşatır…

        4

        Ebru Gündeş: Gerçekten aklım almıyor bu nasıl bir vahşet, nasıl bir canilik, birisi bu duruma nasıl gelebilir, bunu nasıl yapar, nasıl kıyar, ruhunu, vicdanını, insanlığını nasıl bu kadar kaybeder. Anası bacısı yok mudur? Hiç mi gözüne gelmez? Nasıl yaaa nasıl? Ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar... Adaletten fazlasını istiyoruz...

        5

        Hadise: Kadınlarımızın korkusuz, özgürce, istediği gibi yaşadığı günleri görmek istiyoruz artık... Korkuyoruz.

        6

        Hande Yener: Hiçbir anne, 'Çok acı çekmiştir kızımı keşke kurşunla öldürselerdi' diyecek kadar çaresiz olmayı haketmiyor...

        7

        Gonca Vuslateri: Bütün ülke toplanıp çığlık atsak, bir annenin acısını etmez... Çok üzgünüm. Kahır üstüne kahır.

        8

        Çağla Şıkel: Böyle haberlerle, böyle büyük acılarla nasıl bir ülkede yaşadığımızı hatırlamak...

        9

        Demet Şener: Yaşananlara inanamıyor insan. Gerçekten yeter!

        10

        Berfu Yeneler: Hiçbir şey olmamış gibi yaşamak mümkün değil. Siyah ekranlara yazı yazmak istemiyoruz artık.

        11

        Sıla Türkoğlu

        12

        Tuba Büyüküstün

        13

        Şebnem Bozoklu

        14

        Başak Dizer

        15

        Cemre Baysel

        16

        Hatiçe Şendil

        17

        İlayda Alişan

        18

        Afra Saraçoğlu

        Fotoğraflar: İHA, Instagram, DepoPhoto

        #Semih Çelik
        #Ayşenur Halil
        #İkbal Uzuner
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