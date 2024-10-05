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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa deprem: AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar Bursa'ya dikkat çekti! Marmara için korkutan açıklama! | Son dakika haberleri

        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar Bursa'ya dikkat çekti! Marmara için korkutan açıklama!

        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. 250 yıllık birikim var, 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 08:28 Güncelleme: 05.10.2024 - 08:57
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        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği 2'nci Meclis Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleşti.

        "250 YILDIR ENERJİ TOPLUYOR"

        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar.
        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar.

        DHA'da yer alan habere göre AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda Marmara Bölgesi'nin afet yönetimi konusu ele alındı. 250 yıldır enerji toplayan Marmara fayının 7.8'lik deprem üretebileceğini söyleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar şöyle konuştu:

        "TEKLİ YA DA ÇOKLU KIRILMANIN ÖNEMİ YOK"

        "1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak.

        "HER YIL 2.5 SANTİM KAYIYOR"

        Her yıl 2.5 santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2.5 santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var.

        "7.8'E KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

        Bugüne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Hatırlarsanız 17 Ağustos'ta, demir yolundaki rayların bükülmesi bu şekilde oldu. Bu hangi büyüklükteki depreme karşılık derseniz, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir" diye konuştu.

        "6 ŞUBAT HİÇBİR HATAYI AFFETMEDİ"

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine dikkat çeken Prof. Dr. Tatar, "6 Şubat'ı konuşmaya başladığımda benim boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Birçok acıyı yüreğimde hissediyorum. 77 gün AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım. O adrenalinle, uykusuz bir şekilde, birçok şeye koşturmaya çalıştım. Keşke tek bir canımızı bile yitirmeseydik. 6 Şubat gerçekten hiçbir hatayı affetmedi. Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup, biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Bizim için aslında 17 Ağustos bir milattı, ama onun da milat olmadığını 6 Şubat'ta gördük" diye konuştu.

        "BURSA, KAYGILANDIĞIM YERLERDEN BİRİSİ"

        Bursa'nın yüksek deprem riski taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Tatar, "Sadece Marmara içinde aktif faylar yok. Marmara'nın güneyinde de aktif faylar bulunuyor. Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken, günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz. Mustafa Başkanımı korkutmak istemiyorum ama Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden birisidir. 1855 Bursa depremi Uluabat fayından kaynaklanmış bir depremdir" ifadelerini kullandı.

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        #Bursa
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