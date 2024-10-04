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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!

        İstanbul Fatih'te tüyler ürperten bir vahşet meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bir genç kızı kafasını keserek öldüren zanlı, surlardan aşağı atladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Detaylar geliyor..

        Giriş: 04.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:22
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        Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı!
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