Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı

Yaşanan olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, yaptığı açıklamada, kaza öncesinde aracın kendisinden korna çalarak yol istediğini belirterek "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.