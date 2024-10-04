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        Haberler Gündem Güncel Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı

        İstanbul Avcılar E-5 yan yolda bir sürücü, pikabıyla girdiği ters yönde birçok araca çarparak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Yenibosna'da yakaladı. Olayda, 3 kişi yaralanırken 10'dan fazla araçta ve 1 motosiklette hasar oluştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:31
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        Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir araç bayiinden çalınan pikab polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

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        Pikabı kullanan sürücü, yan yolda ters yönden giderek birçok araca çarptı.

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        Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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        Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Yenibosna'da yakaladı.

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        Olayda, 10'dan fazla araçta ve 1 motosiklette hasar oluştu.

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        Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        Yaşanan olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, yaptığı açıklamada, kaza öncesinde aracın kendisinden korna çalarak yol istediğini belirterek "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.

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        Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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        #avcılar
        #istanbul
        #E-5
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