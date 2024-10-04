Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor

Şehir içi trafik ağına katkı sağlamak ve alternatif güzergah oluşturulması için Keçiören ve Altındağ ilçeleri sınırlarında bulunan Kazımkarabekir ile Atatürk caddelerinin birbirine bağlanması amacıyla Fatih Caddesi'ne paralel iki şeritli çift tüp tüneli yapılması için "Keçiören Fatih Köprüsü Alternatif Karayolu Tüneli Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmet Alım İşi" adıyla düzenlenecek ihale şartnamesinde, yükleniciden tünel projesinin en az 2 dakikalık animasyonun hazırlanması da istendi.