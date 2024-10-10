Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"

Polislere durumu en ince ayrıntısına kadar izah ettim. Can güvenliğimin olmadığını ve malıma zarar verilebileceğini ilettim. Bu çete 10'uncu ayın 9'unda dükkanımı taramış. İş yerimin kurşunlandığını site yönetiminden öğrendim. İş yerime geldiğimde mağazamın tarandığını gördüm. Tekrar karakola gittim. Herhangi bir can güvenliğim yok, devletimizden destek istiyorum. Yetkililerin bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Çarşıdaki esnaflar da bu durumdan muzdarip. Bu bölgede bu olaylar yaşanıyor. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka esnafların da başına gelebilecek bir durum. Yalnız bırakılmak istemiyorum" diye konuştu.