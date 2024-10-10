İngiliz basınından flaş iddia: Altay Bayındır'ı görmezden geldi!
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ve teknik direktör Erik ten Hag'la ilgili İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı.
Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındır'ı 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a gönderdi.
26 yaşındaki kaleci, Kırmızı Şeytanlar'da fazla forma şansı bulamadı ve teknik direktör Erik ten Hag tarafından tercih edilmedi.
"ALTAY'I GÖRMEZDEN GELDİ"
İngiliz basınından Football Insider, transferin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcının Altay'ı görmezden geldiğini yazdı.
"2 HAFTA GÖRÜŞMEDİ"
Ayrıca 26 yaşındaki file bekçisinin 2 hafta boyunca sadece kaleci antrenörleriyle vakit geçirdiği, teknik direktörle hiç görüşmediğini belirtti.
Erik ten Hag'ın saha dışındaki hareketlerinin takımdaki bazı oyuncuları endişeye sürüklediği haberin detaylarında yer aldı.
Man. United'la şu ana kadar sadece 2 maça çıkabilen Altay Bayındır, kalesinde 2 gol gördü.