Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa KOCAELİ HABERLERİ: Halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren kişinin, maktulün eşinin dayısı olan, 39 yaşındaki Volkan A. olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde Karamürsel ilçesi, 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için araca binen Enes Yiğit Toraman (29), araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan A.'nın (39) bıçaklı saldırısına uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Enes Yiğit Toraman, 29 yaşındaydı.
        Enes Yiğit Toraman, 29 yaşındaydı.

        Toraman araçta kanlar içerisinde kalırken, Volkan A. kaçtı. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Yiğit Toraman, kurtarılamadı.

        TAKİP EDİP, AYNI OTOBÜSE BİNMİŞ

        Katil zanlısı Volkan A.
        Katil zanlısı Volkan A.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Volkan A.'yı kısa süre sonra Gölcük ilçesinde yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, olayın detayları da ortaya çıktı.

        YEĞENİ KAÇARAK EVLENMİŞ, HUSUMET BAŞLAMIŞ

        Volkan A.'nın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olaydan bir önceki gün Volkan A. ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan A.'nın Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan olay, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırgan Volkan A.'nın otobüse binip, ücretini ödedikten sonra sakince arkaya doğru ilerlediği ve aniden Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

        Kocaeli İl Emniyeti Müdürlüğü'ne getirilen ve işlemleri tamamlanan Volkan A., Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?