13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
Iğdır'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili, aralarında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı
Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te, Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı.
BİRİ MUHTAR İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.
5 TON GÜBRE TEMİN ETMİŞ
Soruşturma kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.’nin patlayıcıya 5 ton gübreyi temin ettiği belirlendi.
DEM PARTİ BİNASINDA ARAMA
Bu arada sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor. Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak’ı giriş çıkışlara kapatan polisin araması devam ediyor.
DEM İL BAŞKANI GÖZALTINDA
AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Iğdır il binamız polis tarafından ablukaya alındı, aralarında İl Eş Başkanımızın da olduğu gözaltılar var. İktidarın sopası haline gelen polis ve yargı, her adımıyla demokratik siyaset hakkını engellemeye devam ediyor. Bu çabalar nafiledir. Hedef göstermelerle, gözaltı ve tutuklamalarla tek bir üyemize bile diz çöktüremeyeceksiniz."