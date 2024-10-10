Hileli gıda için 'yargı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.