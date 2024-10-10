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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hileli gıda için 'yargı' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli, taklit-tağşiş ürünlerle ilgili yapılan saptamaların ardından suç duyurusunda bulunulduğunu ve son kararı yargının verdiğini açıkladı. Metinde, "Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:53
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        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir.

        Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

        Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

        Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

        Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.

        Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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