Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada - Haberler | Son dakika haberleri

        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!

        İzmir'de, aşırı yüklü olduğu için yediemine çekilmek istenen TIR'ın şoförü polislerden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, biri park halinde iki otomobilin üzerine devrilip, bir hafif ticari araca çarptı. TIR şoförü ve otomobil sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de kaza, Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı demiri İzmir'e getiren Volkan Tosun, yönetimindeki TIR, çevre yolunda trafik polisleri tarafından durduruldu.

        YEDİEMİN PARKINA ÇEKİLECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde TIR'ın aşırı yüklü olduğu tespit edilip, yediemine çekilmesine kararı verildi. Bu sırada TIR şoförü şahsi eşyalarını alacağını söyleyerek direksiyonun başına geçti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Ardından da TIR'ı hareket ettirip, kaçmaya başladı. Polis TIR'ın peşine düştü. Buca ilçesi Batı sapağı girişinde TIR şoförü Tosun, hakimiyeti kaybetti.

        REKLAM

        İKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

        Kaldırıma çıkan TIR, park halindeki otomobil ile Hüseyin Çetin yönetimdeki otomobilin üzerine devrildi. Her iki otomobilde ezilerek büyük hasar görürken, TIR'ın çarptığı bir hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

        YARALANAN 2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Otomobilde sürücü Çetin ile TIR şoförü Tosun sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile vinç çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan otomobil sürücü ile TIR şoförü ambulansta hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Devrilen TIR ve zarar verdiği diğer araçların kaldırılması için çalışma sürerken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı