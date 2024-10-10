Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
İzmir'de, aşırı yüklü olduğu için yediemine çekilmek istenen TIR'ın şoförü polislerden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, biri park halinde iki otomobilin üzerine devrilip, bir hafif ticari araca çarptı. TIR şoförü ve otomobil sürücüsü yaralandı
İzmir'de kaza, Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı demiri İzmir'e getiren Volkan Tosun, yönetimindeki TIR, çevre yolunda trafik polisleri tarafından durduruldu.
YEDİEMİN PARKINA ÇEKİLECEKTİ
DHA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde TIR'ın aşırı yüklü olduğu tespit edilip, yediemine çekilmesine kararı verildi. Bu sırada TIR şoförü şahsi eşyalarını alacağını söyleyerek direksiyonun başına geçti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Ardından da TIR'ı hareket ettirip, kaçmaya başladı. Polis TIR'ın peşine düştü. Buca ilçesi Batı sapağı girişinde TIR şoförü Tosun, hakimiyeti kaybetti.
İKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Kaldırıma çıkan TIR, park halindeki otomobil ile Hüseyin Çetin yönetimdeki otomobilin üzerine devrildi. Her iki otomobilde ezilerek büyük hasar görürken, TIR'ın çarptığı bir hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.
YARALANAN 2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Otomobilde sürücü Çetin ile TIR şoförü Tosun sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile vinç çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan otomobil sürücü ile TIR şoförü ambulansta hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Devrilen TIR ve zarar verdiği diğer araçların kaldırılması için çalışma sürerken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.