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        Haberler Spor Tenis Grand Slams İspanyol tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti! - Tenis Haberleri

        İspanyol tenisçi Rafael Nadal kortlara veda etti!

        Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, 38 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Toprak korttaki şampiyonlukları nedeniyle 'Toprağın Kralı' lakabıyla anılan İspanyol raket, kariyerinde 22 grand slam zaferi yaşadı. Gracias Eternas! (Sonsuz teşekkürler)...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:12
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        Nadal'dan kortlara veda!
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        Tenisin efsane isimlerinden Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

        İspanyol raket, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 12 farklı dilde teşekkür mesajı yayımlayarak kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

        TOPRAK KORTUN KRALI!

        Kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olan Nadal, 22 grand slam şampiyonluğu yaşadı.

        Özellikle toprak kortta düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndaki (Roland Garros) 14 şampiyonluğuyla efsaneleşen Nadal, 'Toprak Ağası', 'Toprağın Kralı' gibi lakaplarla anılıyordu.

        Rafael Nadal 2008 yılında Monte Carlo, Barcelona ve Hamburg turnuvalarını kazandıktan sonra Fransa Açık'ta Federer'i tarihi bir maçta 6-1,6-3 ve 6-0'lık stlerle yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı ve Bjorn Borg'un bu turnuvada üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.

        Nadal aynı zamanda, bu şampiyonlukla birlikte Fransa Açık'ta yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Nadal'ın bu turnuvadaki başarısı onu diğer üyeleri Roger Federer, Bjorn Borg ve Pete Sampras olan "herhangi bir Grand Slam turnuvasında üst üste en az dört şampiyonluk yaşayan tenisçiler" listesine soktu.

        Nadal, 2008 yılında aynı zamanda Wimbledon tenis turnuvasını da kazanarak Fransa Açık Tenis Turnuvası haricindeki ilk Grand Slam turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

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        ÜÇ FARKLI ZEMİNDE GALİBİYET

        Bu turnuvanın finalinde, Roger Federer ile, yağmurun 2 kez durdurduğu ve toplam oyun süresi 4 saat 48 dakika olarak kaydedilen unutulmaz bir maça imza atan Nadal, rakibini 5 set sonunda 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 ve 9-7'lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

        Nadal 2008 yılında art arda katıldığı toprak zeminde oynanan Hamburg, toprak zeminde oynanan Fransa Açık, çim zeminde oynanan Queen's, çim zeminde oynanan Wimbledon ve sert zeminde oynanan Toronto Master turnuvalarını kazanarak üç faklı zeminde galibiyet serisi yaptı.

        Nadal, 2013 yılında Fransa Açık'ta erkekler finalinde vatandaşı David Ferrer'i 6-3/6-2/6-3 ile geçerek sekizinci kez Roland Garros şampiyonu oldu. Bu sonuçla tarihte ilk kez bir Grand Slam'i sekiz kez kazanmayı başaran tenisçi oldu.

        Grand Slam'in ikinci serisi olan Wimbledon'da ise Nadal ilk turdaki rakibi Belçikalı Steve Darcis'e 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etmiş oldu.

        İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika Açık finalinde karşılaştığı Novak Djokovic'i 6-2/3-6/6-4/6-1'lik setlerle yenerek şampiyon oldu. Rafael Nadal, Amerika Açık'ta 2. Grand Slam zaferini kazandı.

        RAFAEL NADAL KİMDİR?

        Rafael Nadal, profesyonel tenis dünyasında ilk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkat çekti. Karol Kucera ve Albert Costa'yı yenerek gelecekteki büyük başarıların ilk basamağını çıktı.

        ATP seviyesinde oynadığı üçüncü turnuvada Carlos Moya'yı mağlup edip herkesi şaşırttı. Oynadığı ilk grand slam olan Wimbledon 2003'te 3. tura yükseldi.

        2004'ten itibaren klasmanda hızla yükseldi. 2004 yılında Sopot turnuvasını kazanan Nadal, bir yıl sonra aralarında Fransa Açık ve dört Master Serisi (Roma, Monte Carlo, Madrid, Montreal) turnuvasının da olduğu toplam 11 şampiyonluk elde etti.

        Nadal 2005 yılını Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitirdi. Nadal, 2006'da Dubai finalinde Federer'i yenerek onun sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. İkinci grand slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı.

        60 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

        Dünya'nın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı.

        Bu alanda eski rekor, 53 galibiyetle 1977'de Arjantinli Guillermo Vilas tarafından elde edilmişti. Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 yılında Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.

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