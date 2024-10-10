İsrailli yetkili CNN'e konuştu: "İsrail güvenlik kabinesi İran'a yanıtı görüşecek"

İran'ın geçen hafta İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. CNN International'a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail güvenlik kabinesinin İran'a yönelik saldırıyı görüşmek ve oylamak üzere bugün toplanacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı" bir yanıt vereceğini söylemişti.

Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın 'başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını' öne sürerek, saldırının ‘ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı’ olacağını ifade etti.