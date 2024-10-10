Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Alaşehir ilçesine gelerek Ali U. tarafından öldürülen 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Anne Nihal Dönmez'in "Kızımın en büyük hayali, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Aileye başsağlığı dileyen Keşir ve beraberindekiler, anne Nihal ve baba Nuh ile aile üyelerine sabır diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV NEYSE YAPACAĞIZ

Görüşmede aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabbim yar, yardımcıları olsun inşallah. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gideceğiz." dedi.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan anne Nihal Dönmez'in "Pelin'imin en büyük hayali sizinle görüşmekti." sözlerine üzerine Erdoğan, "İnşallah Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Cumhurbaşkanı olarak milletçe başsağlığı diliyorum. Rabbim sabırlarını artırsın." diye konuştu.