ABD - Rusya arasında Diddy'nin seks ticareti skandalı gerilimi: Beyaz Saray her şeyi biliyordu

Konuya ilişkin Telegram hesabından da açıklama yapan Mariya Zaharova, Washington'un her şeye rağmen Rus kültürünü ortadan kaldırmayı başaramamasının iyi bir şey olduğunu, zira kendi kültürlerini tamamen dağıttıklarını öne sürdü.

"Amerikan gösteri dünyasının idollerini çökerttiler ve çökertmeye devam ediyorlar, neoliberal değerleri de kendileriyle birlikte uçuruma sürüklüyorlar" diyen sözcü, Diddy'ye yöneltilen suçlamaların listesinde haraç, çocuk tacizi, insan ticareti, yasa dışı uyuşturucu satışı, rüşvet ve cinsel istismar bulunduğuna dikkat çekti.