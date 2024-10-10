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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK işsizlik verilerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        TÜİK'in verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:17
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        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ağustos ayı işgücü verilerini yayımladı.

        Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,7 OLDU

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

        İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,3

        İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

        GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,5 OLDU

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat oldu

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 27,2 OLDU

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

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