Dinmeyen şişkinliğe, karın ağrılarına son! Kabızlığa iyi gelen besinler ve doğal tarifler

Portakal: Hem sulu bir meyvedir hem lif açısından zengin hem de harika bir C vitamini deposu... Portakal da sofranızdan eksik olmasın.

Kivi: Yüksek lif oranına sahip olan meyveler deyince aklam gelecek ilk meyveler arasındadır. Günlük tüketim alışkanlıklarımızın içinde çok yaygın tercih edilmese de bağırsak hareketlerini hızlandırmak için güzel bir tercihtir.