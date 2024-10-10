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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada! Derse giderken ölümden döndü - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!

        İstanbul'da, derse giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu'nun başına, yolda yürüdüğü esnada demir korkuluk düştü. Çarpma sonucu başından yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:36
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        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
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        İstanbul Sarıyer'de olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı.

        BAŞINA DEMİR KORKULUK DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu’nun başına çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor.

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        GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

        BAŞINA DİKİŞ ATILDI

        Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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        #istanbul
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