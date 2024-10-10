İstanbul Sarıyer'de olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı.

DHA'da yer alan habere göre genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü.

Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu’nun başına çarptı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor.

GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.