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        Haberler Bilgi Yaşam Tükettiğimiz meyveleri mevsimine göre yiyor muyuz? Mevsimine göre yememiz gereken meyveler hangileridir?

        Mevsimlere göre tüketmemiz gereken meyveler hangileridir?

        İthal ürünler sayesinde yerel marketinizde yıl boyunca çoğu meyve ve sebzeyi bulabilirsiniz. Ancak mevsimine uygun meyveleri tüketmek, daha lezzetli ve çok daha fazla besin değerine sahip meyveleri tüketmek anlamına gelir. Mevsimlik ürünler için hangi meyvenin mevsiminde olduğuna birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 10.10.2024 - 08:30
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        1

        Neredeyse tüm meyveleri yıl boyunca bulabilseniz de, bu mutlaka almanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun nedeni, mevsiminde olmayan ürünlerin genellikle tam olgunlaşmadan önce erken toplanması ve ardından marketinize ulaşması için uzun mesafeler kat etmesidir. Mevsimine göre meyveler şunlardır:

        2

        Ocak-Şubat aylarında hangi meyve yenmelidir?

        Narenciye

        Turunçgiller serin, tatlı ve ekşidir, susuzluğu giderici ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. C vitamini ve sitrik asit açısından zengindir, kozmetik ve yorgunluk giderici etkiye sahiptir.

        3

        Kivi

        Küçük kiviler kışın en iyi zamanlarındadır ve bu, en lezzetli ve uygun fiyatlı oldukları zamandır. Tüylü, bozulmamış kabuklu kivileri seçin. Boyutlarına göre ağır ve biraz yumuşak olmalılar. Bunları buzdolabında saklayın, böylece altı haftaya kadar taze kalabilirler.

        4

        Mart-Nisan aylarında hangi meyve yenir?

        Ananas

        Ananas tatlı ve yassıdır, dalak ve ishale karşı önemli etkiye sahiptir, mideyi temizler ve susuzluğu giderir. Cildi etkili bir şekilde besleyebilen, vücut gerginliğini giderebilen ve vücudun bağışıklığını artırabilen B vitamini açısından zengindir.

        5

        Kayısı

        Kayısılar olgunlaştıklarında dokunulduğunda biraz yumuşak olma eğilimindedir. Altın-turuncu kayısıları seçin ve sert ve yeşilimsi olanlardan kaçının. Tam olgunlaşmamış kayısılar satın alırsanız, onları oda sıcaklığında saklayın. Uzun süre dayanmazlar, bu yüzden bir veya iki gün içinde tüketin.

        6

        Çilek

        Tatlı kırmızı çilekler tüm yıl boyunca kolayca bulunur ancak ilkbahar ve yaz aylarında zirvededir. Sert ama katı olmayan meyveleri seçin. Küflü veya yumuşak noktalara sahip çileklerden kaçının. Çilekleri buzdolabında saklayın ve birkaç gün içinde tüketin.

        7

        Mayıs-Haziran ayları arasında hangi meyve yenir?

        Dut

        Dut tatlı, ekşi ve soğuktur. Karaciğeri ve böbreği besler, kanı besler ve cildi besler. Midenin sindirimine yardımcı olabilecek sitrik asit, yağ asitleri, malik asit ve diğer maddeleri içerir.

        8

        Kiraz

        Kiraz, dalak etkisi ile sıcak, tatlı ve hafif asidiktir. Ancak kirazlar daha kolay yenir.

        9

        Şeftali

        Şeftali eti tatlı ve ekşidir, besleyici yin etkisine sahiptir, kan dolaşımını nemlendirir ve hızlandırır, ayrıca demir içeriği yüksektir.

        10

        Eylül-Ekim aylarında hangi meyve yenir?

        Üzüm

        Karaciğeri ve böbreği besleyebilir, güçlü kemikler ve kaslar, için önemli etkiye sahiptir. Üzümlerdeki şeker vücut tarafından kolayca emilir ve yaşlanma karşıtı olan güçlü antioksidan flavonoidler içerir.

        11

        Nar

        Nar sıcak ve tatlıdır. Susuzluğu giderici, kanamayı durdurucu ve ishali durdurucu etkisi vardır. Nar suyu, sindirime yardımcı olan, kan damarlarını yumuşatan ve kan yağını, kan şekerini ve kolesterolü düşüren çeşitli amino asitler ve eser elementler içerir.

        12

        Armut

        Armutları yılın herhangi bir zamanında bulabilirsiniz , ancak sonbaharda en lezzetli hallerine ulaşırlar. Sapına yakın kısmı biraz yumuşak olan sert armutları seçin. Sert armutları oda sıcaklığında tutun ve bir veya iki gün sonra buzdolabına kaldırın ki aşırı olgunlaşmasınlar.

        13

        Elma

        Elma tatlı, hafif asidik ve serindir. Susuzluğu giderme, ateşi giderme, akciğerleri ve iştahı giderme, dalağı ve ishali iyileştirme etkisine sahiptir. Magnezyum, kükürt, demir, bakır, iyot, manganez, çinko vb. gibi cildi hassas, kaygan, pembe ve parlak hale getirebilen çok sayıda eser element içerir.

        14

        Kızılcık

        Bu, en sevdiğiniz sonbahar tarifleri için ekşi ve keskin kızılcıkların hazır olduğu yılın zamanıdır . Parlak kırmızı kabuklu, sert kızılcıkları seçin. Buzdolabında sakladığınız sürece uzun süre dayanırlar. Aslında, iki aya kadar iyidirler.

        Kaynak: Verywellfit/Fruitjuicemachinery

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