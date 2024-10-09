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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti

        THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağı, Kaptan İlçehin Pehlivan'ın uçuş sırasında vefatı nedeniyle New York JFK Havalimanı'na doğru inişe geçti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:51
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        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
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        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

        Üstün şunları söyledi: "2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

        Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."

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