Okan Buruk - Nihan Akkuş: Her zaman beraberiz

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007'de evlendi. 2009'da Ali Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya gelen Buruk ile Akkuş, Şubat 2024'te boşandı.

Nihan Buruk, yaşamını iki yıldır Paris'te sürdürürken Okan Buruk, Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluklarla başarılı bir kariyer yaptı.

Okan Buruk'un birkaç ay önce adı Hadise ile anılsa da birlikte görüntülenmediler, Taraflar bu konuda doğrulama veya yalanlamada da bulunmadı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Okan Buruk ile Nihan Akkuş, boşandıktan sonra ilk kez bir araya gelerek oğulları Ali Yiğit'in de olduğu bir akşam yemeği yedi. Bebek'teki yemek buluşmasında keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu görülen Okan Buruk ile Nihan Akkuş; 'Barıştınız mı? Yeniden bir birliktelik olacak mı? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna verdikleri; "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz'' cevapla yetindiler.