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        Haberler Gündem Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek

        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek

        ABD mahkemesi, 3. duruşmada da Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savcılık makamı, Eylem Tok'un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğine vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:04
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        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
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        İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde üçüncü kez "iade" duruşmasına çıktı.

        SUÇU SABİT HALE GELDİ

        Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren duruşma sırasında savcılık makamı, Eylem Tok’un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğine vurguladı. Savunma tarafı ise Tok'un daha önce Türkiye'de hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı ve suçunun Türk ceza kanunlarına göre 1 yıldan az hapis cezası içerdiği için iki ülke arasındaki anlaşmaya göre iadesinin zorunlu olmadığı tezini işledi.

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        Hakim Donal J. Jabell, iki tarafın da sunduğu detaylarla mahkemenin çok uzadığını belirterek, taraflardan bugün yaptıkları savunmaları 1 hafta içinde 8 sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyerek kendisine sunmalarını talep ederek, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

        Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

        Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

        18 Haziran'da ayrı saatlerde ilk kez mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

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