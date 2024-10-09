Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında yine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tok, Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde üçüncü kez "iade" duruşmasına çıktı.

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren duruşma sırasında savcılık makamı, Eylem Tok’un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğine vurguladı. Savunma tarafı ise Tok'un daha önce Türkiye'de hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı ve suçunun Türk ceza kanunlarına göre 1 yıldan az hapis cezası içerdiği için iki ülke arasındaki anlaşmaya göre iadesinin zorunlu olmadığı tezini işledi.

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Hakim Donal J. Jabell, iki tarafın da sunduğu detaylarla mahkemenin çok uzadığını belirterek, taraflardan bugün yaptıkları savunmaları 1 hafta içinde 8 sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyerek kendisine sunmalarını talep ederek, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.