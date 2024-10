"Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

Türkiye geçtiğimiz cuma günü İstanbul Fatih'teki Yedikule Surları'nda yaşanan korkunç bir vahşete tanık oldu. 19 yaşındaki Semih Çelik adlı katil, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil sonra da Fatih'te İkbal Uzuner'i vahşice katletti. Türkiye'yi sarsan bu korkunç cinayetlerin ardından ülke çapında kadın cinayetlerinin artık son bulması için binlerce kadın bir araya geldi.

19 yaşındaki iki genç kızı hayattan koparan cani katil Çelik'in psikiyatrik rahatsızlıklarıyla ilgili hastane kayıtları ve internetteki geçmişi dikkat çekti. Çelik'in, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platform olan Discord'ta hesabı olduğu ve platformdaki "İncel" adlı bir gruba üye olduğu belirlendi. Türkiye'nin kanı donduran bu cinayetlerin ardından "İncel" adlı grubun ne olduğu sorusu herkesin aklına düştü.

Chad'ler ve Stacy'ler, erkekler ve kadınlar hakkında klişe bir bakış açısını, gerçeklikten çok stereotiplerin yer aldığı görüşünü vurguluyor.

(N)awalt - (Tüm) kadınlar böyle değil

(N)awalt, "(tüm) kadınlar böyle değildir, ((Not) all women are like that)" anlamına geliyor. Daha yaygın olan "Awalt" biçimi, genellikle kadınlara olumsuz stereotipler yüklemek için kullanılıyor.

Kadınların sığ, samimiyetsiz, ahlaksız, mantıktan ziyade duygularla hareket eden, maddi kazançla motive olan kişiler olduğunu ima etmek için kullanıyorlar. Awalt ayrıca erkeklerin daha ahlaklı rasyonel, zeki ve onurlu olduğunu ifade etmek için de kullanılıyor.