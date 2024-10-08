Bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına soruşturma başlatıldı

Sur canisi Semih Çelik, önce Ayşenur Halil sonra da İkbal Uzuner'i katletmesiyle gündeme gelen Discord adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen İncel adlı gruplar (Involuntary celibate / İstemsiz bekarlar) yakın incelemeye alındı. Güvenlik birimleri bu çerçevede çalışmalarını yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu... Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında tepki çeken paylaşımları yapanların çocuk oldukları belirlendi ve muhafaza altına alındı.

'İki çocuk muhafaza altına alındı' Haberi Görüntüle

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.

REKLAM Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi: "ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.