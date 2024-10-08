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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Son günlerdeki şiddet olaylarını üzülerek izliyoruz. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Onları popüler kültürün insafına bırakamayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bilgiyi üreten işleyen yayılmasını sağlayan merkezler hiç şüphesiz üniversitelerdir. Akademi bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır. Gündemimizin en başına eğitimi yerleştirdik. Yükseköğrenime kadar her aşamada tüm eğitim sistemimizin iyileştirilmesini temel amacımız olarak belirledik. Bilime, düşünceye, ilime verilen değer ne kadar büyükse o ülkenin geleceği o kadar parlaktır.

        "SAYISAL ARTIŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DA ARTIRMIŞTIR"

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        2002'de 76 olan yükseköğrenim kurumlarımızın sayısını 208'e çıkardık. 81 ilin hepsinde üniversite var. Öğrenci sayısı da 2 milyondan 7 milyona çıktı. Gençlerimize fırsat eşitliği sağlasın diye her ilimize bir üniversite kurduk. Üniversitelerde kadın öğretim üyesi oranımız yüzde 46,5 olarak OECD ortalamasının bir puan üzerinde yer alıyor. Sayısal artış bilimsel araştırmaları da artırmıştır. Türk üniversitelerine yakışan, bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır.

        Üniversitelerde yaşanan değişimin bir diğer boyutu yabancı öğrencilerdir. Uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 340 bini geçti. 198 ülkeden öğrenci var. Misafir öğrencilerin ekonomik katkısı 3 milyar doları buldu. Faşist çevrelerin propagandalarının tersine yabancı öğrenciler eğitim maliyetlerini kendileri karşılamaktadır.

        "KARANLIK GÜNLER ARTIK GERİDE KALMIŞTIR"

        İkna odası utancına son verdik. Üniversite harçlarını 2012 yılında kaldırdık. 28 Şubat zihniyetinin katsayı adaletsizliğini bitirdik, kılık kıyafet yasaklarını biz kaldırdık. Üniversitelerde ideolojik baskıyı ortadan kaldırdık. Özgürlük ortamını geliştirirken gençlerimizi kavgalara meze yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Karanlık günler artık geride kalmıştır.

        Yıllarca bize demokrasi dersi veren Batı'nın Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını gördük. Gazze soykırımı, Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha gösterdi. Barışçıl eylemlere katılan öğrenciler tehdit edildi.

        KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI

        Son günlerdeki şiddet olaylarını üzülerek izliyoruz. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimiz. Gençleri sosyal medyadan korumalıyız. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Onları popüler kültürün insafına bırakamayız. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir."

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