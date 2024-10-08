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        İnternetteki suç çöplüğü! Adları İncel, adresleri Discord

        Türkiye'yi ağaya kaldıran Sur canisi Semih Çelik, önce Ayşenur Halil sonra da İkbal Uzuner'i katletti. Çifte vahşetin ardından katilin internet geçmişi de yeni tartışmaları doğurdu. Buna göre caninin Discord adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen İncel adlı gruba üye olduğu belirlendi. Nefret çöplüğü haline gelen bu yerlerde ise kriminal özellikleriyle dikkat çeken çok sayıda grubun olduğu ve bu topluluklarda cirit atan bazı kişilerin gençleri birçok suça özendirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:26
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        İnternetteki suç çöplüğü!
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        Türkiye geçtiğimiz cuma günü İstanbul Fatih'teki Yedikule Surları'nda yaşanan korkunç bir vahşete tanık oldu. 19 yaşındaki Semih Çelik adlı katil, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil sonra da Fatih'te İkbal Uzuner'i katletti.

        Çelik, boğazını keserek öldürdüğü Uzuner'in başını surlardan aşağı attıktan sonra intihar etti. İnsanın kanını donduran çifte cinayetin ardından Çelik'in psikiyatrik rahatsızlıklarıyla ilgili hastane kayıtları ve internetteki geçmişi dikkat çekti.

        Sur canisi Semih Çelik
        Sur canisi Semih Çelik

        İNCEL MERCEK ALTINDA

        Buna göre Çelik'in, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platform olan Discord'ta hesabı olduğu ve platformdaki İncel adlı bir gruba üye olduğu belirlendi. Özellikle kadın düşmanlığı üzerinden beslenen grubun adı İngilizce istemsiz bekarlar anlamına gelen "involuntary celibate" kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş. Bu da, kendileri istemelerine rağmen partner bulamayan bir internet alt kültürünün üyelerini tanımlıyor. İncel forumlarında yürütülen tartışmalar genellikle kadın düşmanlığı, kendinden nefret etme ve ırkçılık ile şiddetin onaylanması ile karakterize ediliyor. Öyle ki ABD'de toplamda 45 ölümle sonuçlanmış en az dört toplu katliam, ya kendilerini incel olarak tanımlamış ya da özel yazılarında veya internette alakalı isimler ve yazılardan bahsetmiş erkekler tarafından işlenmiştir.

        Cinayete kurban giden İkbal Uzuner
        Cinayete kurban giden İkbal Uzuner
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        KADIN DÜŞMANLIĞI VE GÖÇMEN KARŞITLIĞI

        Discord'da sadece kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen kişiler değil aynı zamanda göçmen karşıtlığı ve benzeri akımların da çeşitli gruplar üzerinden bir araya geldiği belirlendi. Tüm bunlar dışında oldukça tehlikeli bazı gruplar da yine bu tür ortamlarda yer alabiliyor. Bu gruplar da kriminal boyutlarıyla tüyler ürpertiyor. Gençleri suç ve suça özendirmeye çalışan bu gruplardan birinin de C31K olduğu ve grubun başta Discord olmak üzere Telegram ve bazı sosyal medya uygulamaları üzerinden gençleri hedef aldığı kaydedildi.

        Cinayete kurban giden Ayşenur Halil
        Cinayete kurban giden Ayşenur Halil

        TÜM SUÇLAR ADETA TEŞVİK EDİLİYOR

        İddiaya göre çocukların beynini yıkayan, onları katil olmaya teşvik eden, onlara görevler veren hayvanların ve insanların öldürülmesi gerektiğini söyleyen grupta neredeyse tüm korkunç suçlar teşvik ediliyor. Örgütün elebaşı ise kendisini Hz. Ebu Cehil olarak tanımlıyor. Buna göre örgütün, çocuk pornosu yayan, çocuk pornosu ticareti yapan, hayvana işkence eden, dolandırıcılık ve uyuşturucu satışı yapan, kara para aklayan, şehitlere küfür edip şehit ailelerine tehditler yağdıran, siyasilere hakaretler edilen, ülkemizin kurucusu Atatürk'e, Türk bayrağına hakaret edilen ve terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı bir örgüt olarak belirtiliyor. Daha önce örgütle ilgili bazı gözaltıların da olduğu edinilen bilgiler arasında.

        KATİLİN BENZER GRUPLARDAKİ YAZIŞMALARI

        Öte yandan Çelik'in telefon ve bilgisayarında da Discord başta olmak üzere, DarkWeb, Telegram, Twitch gibi paylaşım grupları ve X-Facebook üzerinden kadın düşmanlığından beslenen, göçmenler ve Yahudilerden nefret eden gruplarla yaptığı yazışmalar da tespit edildi. Tüm bu bulgular da gelinen dehşet verici noktayı ortaya koydu. Gelinen vahim tablo da başta Discord olmak üzere benzer platformlara ne tür önlemler alınması gerektiği tartışmalarını ortaya çıkardı.

        "HER TÜRLÜ YETKİYİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi. Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" diye konuştu. Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler" ifadesini kullandı.

        "ÇOCUKLARININ ETİKETLENMESİNDEN KORKUYORLAR"

        Habertürk'e konuşan Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım da bazı ailelerin sorun yaşayan çocukları için destek arayışına girmediklerini ve bunun da çocuklarının etiketlenmesinden korktukları için olduğunu söyledi. Yıldırım şunları söyledi: "Aslında anne babalar çocuklarında bir sorun varsa bunu çok daha önceden görüyor. Ancak etiketlenmesinden korktukları için destek arayışına girmiyorlar. Önleyici bir yerde duramıyorlar. Bu noktada önleyici noktada neler yapılması oldukça önemli. Sorunlarını konuşmak yerine kendi içlerine kapanan çocuklar var. İnternet ortamında içeriği çok uygunsuz yerlere üye olabiliyorlar. Sosyal medyada karşılarında kim olduğunu bilmediği kişilerle iletişim kuruyorlar. Bu nedenle aileler çocuklarının kimlerle konuştuğunu takip etmeli. Yakın çevresine dikkat etmeliler. Öte yandan unutulmamalı ki kendilerini ifade edemeyecekleri bir ailede büyüyen çocuklar sorunlar yaşayabiliyor. Bu açıdan ailelere çok iş düşüyor."

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        #Semih Çelik
        #haberler
        #Ayşenur Halil
        #İkbal Uzuner
        #discord
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