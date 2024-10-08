Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

FETHİ KABİR YAPILMIŞTI

İstanbul'da Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Eylül'de açılmıştı. Garipoğlu'nun cesedi tabuta alınarak fethi kabir işlemi tamamlanmıştı.

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişilerin mezarlığa gelmesinin ardından Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de mezarlıkta hazır bulundu.

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45 dakikalık işlemin ardından Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Münevver Karabulut İstanbul Bahçeşehir'de bir villada öldürüldü ve parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu. Ancak tartışmalar yıllarca sürdü.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ VE BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

CEM GARİOĞLU, CEZAEVİNDE ÖLDÜ Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu'nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.