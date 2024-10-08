50 yaş üzeri için Zona tehlikesi: Aşı ile korunabilirsiniz

Zona özellikle 50 yaş ve üzeri kişileri etkileyen ve suçiçeği virüsünün (Varisella Zoster) neden olduğu ciddi bir deri hastalığı. Halk arasında ‘gece yanığı’ olarak da tanınan bu hastalık sadece cildi değil sinirleri de etkiliyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, ciltte ağır kızarıklıklar şeklinde görülen bu hastalığın viral kaynaklı ve bulaşıcı olduğunu söyleyerek, “Vücudun her noktasında ortaya çıksa da çoğunlukla gövdenin sol ya da sağ tarafını tekli kabarcık şeridi şeklinde sararak dayanılmaz ağrılara yol açar” diyor. Son 10 yılda ülkemizde zona görülme sıklığının yaklaşık 2 kat artmış olması dikkat çekiyor.

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VİRÜSÜ TAŞIYAN HER 3 ERİŞKİNDEN BİRİ HASTALIĞA YAKALANACAK 40 yaşından büyük erişkinlerin yaklaşık yüzde 99.5’i suçiçeği virüsünü (Varisella Zoster) taşıyor ve bu erişkinlerin her 3’ünden birinin yaşamı boyunca zona hastalığına yakalanacağı belirtiliyor. Hastalık sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ağrılar aylarca, hatta yıllarca sürüp, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Bazı hastalarda dokunmaya karşı aşırı duyarlılık ile sürekli yanma hissi, iyileşme döneminde bile devam ediyor. Gece uykudan uyandıran ağrılar nedeniyle hastaların tüm yaşamı sorunlu hale geliyor. azaltıp ağrı oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor” NEDEN OLUR? Zona, suçiçeği virüsünün vücutta saklanması ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla yeniden aktif hale gelmesinden kaynaklanıyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı zayıflaması zonayı tetikleyen en yaygın neden olarak görülüyor. Stres, kanser tedavisi veya büyük ameliyat geçirilmesi gibi faktörler hastalığın ortaya çıkma riskini artırıyor.

KİMLER RİSK ALTINDA? *50 yaş üstü bireyler, *Diyabet ve kalp - damar hastaları, *Astım hastaları, *KOAH hastaları, *Kronik böbrek hastaları, *Otoimmün hastaları (Romatoid Artrit, Multipl Skleroz (MS), *Ülseratif kolit hastaları *Crohn ve çölyak gibi bağırsak hastaları *Sedef (psöriasis) hastaları, *Pemfigus vulgaris, vitiligo gibi cilt hastaları *Graves ve Hashimato hastaları REKLAM * Kanser tedavisi gören ve savunma mekanizmaları zayıflamış kişiler hastalığın oluşması konusunda büyük risk taşıyor. ZONA BELİRTİLERİ Zona belirtileri genellikle vücudun bir tarafında ağrı ve ardından kabarcıklı döküntüler şeklinde başlıyor. Döküntülerin kaşıntı, yanma ve acı hissine neden olduğu belirtiliyor. Bunların özellikle kulağa yakın olması sonucunda; İşitme kaybı ve yüz kaslarında güçsüzlük gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Gözde meydana gelen zona ise görme kaybına yol açabilecek kadar ciddi olabiliyor.