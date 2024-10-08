Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti

Çin, Türkiye'nin uyguladığı gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin söz konusu şikayetin ana unsuru olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin aldığı ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve tedbirlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz" denildi.

Çin'in DTÖ'ye sunduğu "istişare talebi", bir ticaret anlaşmazlığında ilk resmi adım olarak dikkat çekerken, söz konusu anlaşmazlıkların genelde bu aşamada çözüme kavuşturulduğu biliniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu oldu. Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için gerekli hale geldi.

Türkiye, Mart 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli taşıtlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı almıştı. Bu kararın üzerinden çok geçmeden aynı yılın Kasım ayında, elektrikli otomobil ithalatçılarına yeni gereklilikler getirildi.

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TÜM YAKIT TÜRLERİNDEKİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Haziran 2024'te ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, bu sefer Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu.

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Çinli otomobillere ek vergi getirildi Haberi Görüntüle

En son geçtiğimiz Eylül ayında ise, Kasım 2023'te yayımlanan elektrikli araç tebliğine şarj edilebilir (plug-in) hibrit araçlar da dahil edildi.

Böylece, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan şarj edilebilir hibrit araç ithal etmek için, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şartları aranır hale geldi.