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        Haberler Magazin Cemal Hünal, boşandıktan sonra denize açıldı

        Cemal Hünal, boşandıktan sonra denize açıldı

        'Issız Adam' filmiyle tanınan Cemal Hünal, dün 13 yıllık eşi Lale Cangal ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrası denize açılan ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:23
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        Boşandıktan sonra denize açıldı
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        Cemal Hünal'ın 2011'de evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal ile yaklaşık 10 dakika süren dava sonucu anlaşmalı olarak boşandı.

        Mahkeme; 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Cemal Hünal'ın oğlu için aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

        "DENİZE Mİ AÇILSAK?"

        13 yıllık evliliği biten ünlü oyuncu, deniz kenarında çektiği videoyu; "Denize mi açılsak?" notuyla takipçileriyle paylaştı. Lale Cangal ile evliliğinden Atilla adında bir oğlu olan Cemal Hünal, daha sonra tekneye binip balığa çıktı.

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        #Cemal Hünal
        #Lale Cangal
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