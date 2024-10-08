Cemal Hünal, boşandıktan sonra denize açıldı

Cemal Hünal'ın 2011'de evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal ile yaklaşık 10 dakika süren dava sonucu anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkeme; 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Cemal Hünal'ın oğlu için aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.