TBMM'de İsrail kapalı oturumu başladı: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, İsrail gündemiyle toplandı.

Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Kapalı oturuma geçmeden önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis kürsüsünden milletvekillerine açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"İsrail'in işgal planları sadece geçen yıl başlamış değildir. Esasında geçtiğimiz yıldan itibaren devam eden ve nerede duracağı belli olmayan bu sürecin, devam eden tarihsel bir sürecin üçüncü halkası olduğunu belirtmek isterim. 1917'de başlayan bu süreç, savaşlarla çatışmalarla birlikte İsrail her gün her ay adım adım ilerleyerek Filistin topraklarının büyük bir kısmını işgal projesini sürdürdü.

REKLAM Irak'ın Suriye'nin Sudan'ın Libya'nın durumu ortadadır. Ortadoğu ülkelerini ve halklarını tamamen bölünmüşlük içine sevk etti ve maalesef 20 yıl gibi kısa bir sürede 2023'ün Ekim ayına gelindi. 2023'ün Ekim ayında İsrail bölgeye bütün gücüyle abanmaya başladı. Ortaya konulan insanlık suçları, insanlık tarihinde ortaya konulmuş en kanlı insanlık suçlarıdır. 2023 ile birlikte başlayan süreçte İsrail bölge ülkelerini bölünmüş şekilde bulmuşken bazı dostlarını da yanında bulmuşken, son vuruşu, altın vuruşu gerçekleştirmek istiyor. İsrail'in maalesef adım adım işgal planlarını gerçekleştirmekte olduğu, yakmış olduğu ateş çemberinin ateş çukuruna dönüştürüldüğü aşikardır.

"TBMM OLARAK BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE İLERLEMELİYİZ" Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz. Mesela Türkiye açısından da hassas bir noktadadır. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, Lübnan'a yapmış olduğu saldırılar sonrası tavrının daha da azgınlaşacağı ortamda bizim TBMM'de birlik, beraberlik içinde emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Bugünkü bilgilendirme toplantımızda birlik ve beraberlik toplantımızda ülke olarak nasıl bu tehlikelerden uzak duracağımızı, nasıl mücadele edileceğini bir kere daha konuşacağız.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ" Bu kadar çok insan öldürülmüşken, Gazze'de bir yıldır katledilen insanların sağlıklı bir istatistik verisi bile yokken, hala bazı ülkelerin İsrail'in saldırgan tavrına karşı sınırsız destek verdiğini görmek hepimizi yaralıyor. Böylesine bir insanlık suçuna rağmen birileri hala ölçülü bir karşılıktan bahsediyorsa birileri buradaki ateşin büyümesi için yeşil ışık vermektir. Bütün bu meseleleri tamamıyla rasyonel planda, ülkemizin menfaatlerini düşünecek şekilde bugün burada konuşacağız. Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz."