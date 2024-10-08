Alman devinin Hakan Çalhanoğlu ısrarı
Geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih, transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Bavyera devi, milli futbolcu için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen Bayern Münih'in girişimi başarızsızlıkla sonuçlanmıştı.
Orta saha arayışlarını sürdüren Bavyera devinin, milli futbolcu için yeniden devreye girdiği öğrenildi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, yakın zamanda yıldız orta saha için yeniden teklif götürmeyi planlıyor.
Haberin detaylarında, yaz aylarında yapılan teklifin artırılarak yeniden masaya oturulacağı belirtildi.
Öte yandan, takımı gençleştirmek isteyen Inter yönetiminin, 30 yaşındaki orta saha için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.
İtalya ekibinin en az 50 milyon euroluk bir teklif beklediği öne sürüldü.
Bu sezon 8 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, ağları 2 kez havalandırdı.
Inter ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)